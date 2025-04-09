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Ильхам Алиев и примирил Израиль с Турцией
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Ильхам Алиев и примирил Израиль с Турцией

Иран пригрозил выслать инспекторов МАГАТЭ

14:34 154

Иран прекратит сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и выдворит всех инспекторов агентства из страны, если США и Израиль продолжат угрожать исламской республике применением военной силы.

Об этом заявил советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи по политическим вопросам, генерал Корпуса стражей исламской революции Али Шамхани.

«Продолжение угроз со стороны зарубежных стран и попытка осуществить военное нападение на Иран могут привести к применению мер сдерживания, таким как выдворение инспекторов Международного агентства по атомной энергии и прекращение сотрудничества с ним. Другой мерой может стать перемещение обогащенного [урана] в безопасные и неизвестные места на территории Ирана», - написал он в X.

В среду, 9 апреля, президент США Дональд Трамп заявил, что США при необходимости будут готовы применить военную силу против Ирана.

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