Китай хочет запретить американские фильмы

Об этом заявило Государственное управление по делам кинематографии КНР. Ведомство отметило, что действия США по введению повышенных пошлин неизбежно повлияют на восприятие американской продукции китайской аудиторией.

Пекин намерен сократить количество американских кинолент в прокате на фоне обострения торговых отношений с Вашингтоном.

«Ошибочная политика США в отношении КНР приведёт к снижению интереса к американским фильмам. Мы будем следовать рыночным принципам, учитывать выбор зрителей и планируем умеренно сократить число закупаемых американских лент», — говорится в официальном заявлении.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о повышении тарифов на китайские товары до 125%. В ответ власти КНР заявили, что с 10 апреля вводят дополнительные пошлины на продукцию из США в размере до 84%.