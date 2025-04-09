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Ильхам Алиев и примирил Израиль с Турцией

Китай хочет запретить американские фильмы

14:46 909

Пекин намерен сократить количество американских кинолент в прокате на фоне обострения торговых отношений с Вашингтоном.

Об этом заявило Государственное управление по делам кинематографии КНР. Ведомство отметило, что действия США по введению повышенных пошлин неизбежно повлияют на восприятие американской продукции китайской аудиторией.

«Ошибочная политика США в отношении КНР приведёт к снижению интереса к американским фильмам. Мы будем следовать рыночным принципам, учитывать выбор зрителей и планируем умеренно сократить число закупаемых американских лент», — говорится в официальном заявлении.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о повышении тарифов на китайские товары до 125%. В ответ власти КНР заявили, что с 10 апреля вводят дополнительные пошлины на продукцию из США в размере до 84%.

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