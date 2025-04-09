Китай хочет запретить американские фильмы
Пекин намерен сократить количество американских кинолент в прокате на фоне обострения торговых отношений с Вашингтоном.
Об этом заявило Государственное управление по делам кинематографии КНР. Ведомство отметило, что действия США по введению повышенных пошлин неизбежно повлияют на восприятие американской продукции китайской аудиторией.
«Ошибочная политика США в отношении КНР приведёт к снижению интереса к американским фильмам. Мы будем следовать рыночным принципам, учитывать выбор зрителей и планируем умеренно сократить число закупаемых американских лент», — говорится в официальном заявлении.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о повышении тарифов на китайские товары до 125%. В ответ власти КНР заявили, что с 10 апреля вводят дополнительные пошлины на продукцию из США в размере до 84%.