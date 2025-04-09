Кямран Алиев вновь вице-президент Международной ассоциации прокуроров

Делегация под руководством заместителя генерального прокурора Гейдара Мамедова приняла участие в 59-м заседании Исполнительного комитета Международной ассоциации прокуроров (МПА), которое проходило 7-9 апреля в Буэнос-Айресе. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

На заседании было единогласно принято решение вновь избрать генпрокурора Азербайджана Кямрана Алиева вице-президентом МПА.

Кямран Алиев впервые был избран вице-президентом ассоциации в 2018 году, в 2021 году был переизбран.