Евросоюз приостановил тарифы на товары из США
14:51 1368
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз на 90 дней приостановит контрмеры, введенные в отношении США.
В случае провала переговоров контрмеры будут возвращены.
«Мы хотим дать переговорам шанс», — написала фон дер Ляйен в соцсети Х. При этом работа над дальнейшими контрмерами продолжается. Евросоюз рассматривает все варианты, уточнила глава ЕК.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!