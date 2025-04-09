Евросоюз приостановил тарифы на товары из США

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз на 90 дней приостановит контрмеры, введенные в отношении США.

В случае провала переговоров контрмеры будут возвращены.

«Мы хотим дать переговорам шанс», — написала фон дер Ляйен в соцсети Х. При этом работа над дальнейшими контрмерами продолжается. Евросоюз рассматривает все варианты, уточнила глава ЕК.