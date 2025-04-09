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Ильхам Алиев и примирил Израиль с Турцией
Новость дня
Ильхам Алиев и примирил Израиль с Турцией

Евросоюз приостановил тарифы на товары из США

14:51 1368

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз на 90 дней приостановит контрмеры, введенные в отношении США.

В случае провала переговоров контрмеры будут возвращены.

«Мы хотим дать переговорам шанс», — написала фон дер Ляйен в соцсети Х. При этом работа над дальнейшими контрмерами продолжается. Евросоюз рассматривает все варианты, уточнила глава ЕК.

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