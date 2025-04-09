Турция об ударах Израиля по Сирии: «Мы не останемся в стороне»

Турция не настроена на конфликт ни с Израилем, ни с любой другой страной в Сирии, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в эфире CNN Türk.

Министр подчеркнул, что Турция «не может позволить, чтобы Сирия снова оказалась в состоянии внутреннего конфликта, операции или провокации, угрожающих национальной безопасности Турции. Мы не будем просто наблюдать».

На вопрос «Готовится ли Турция к расширению военного присутствия в Сирии» Фидан ответил так: «Сирия действительно способна преодолеть многие свои проблемы с поддержкой Турции. Для начала у нас есть намерение, затем - потенциал, а после - видение».

Министр подчеркнул, что для Турции естественно оказывать поддержку Сирии в тех областях, где она в этом нуждается: «Мы открыты для любых вопросов, которые будут соответствовать нашим оценкам безопасности, угроз и способствовать двустороннему сотрудничеству в регионе».

Глава МИД Турции подчеркнул, что Израиль с момента свержения режима Башара Асада уничтожил все элементы, которые могла бы использовать регулярная армия Сирии. «Израиль выработал стратегию, согласно которой новому руководству и вооруженным силам ничего не оставляется, и эту стратегию он шаг за шагом реализует»,- продолжил Фидан.

Он подчеркнул отсутствие у Турции намерения применять силу в отношении стран, которые не представляют угрозы для нее. «…Если в соседней стране появляется нестабильная ситуация, которая может угрожать и нам, мы не останемся в стороне. В таком случае мы предпримем необходимые шаги, в том числе дипломатические», - пояснил министр.

Фидан также прокомментировал утверждения о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направился с визитом в США на фоне некой обеспокоенности и тревожности: «Сейчас, особенно если смотреть с точки зрения ближневосточной перспективы, включая вопросы Газы и Палестины, США должны, мягко говоря, вразумить Нетаньяху, очертить для него рамки».

Фидан напомнил, что президент США Дональд Трамп пришел к власти с обещанием завершить конфликты в Палестине и Украине и не допустить нового глобального конфликта. «Теперь, когда новая администрация США пытается послать миру определенное сообщение, возникает ситуация, когда другой актор, используя возможности и поддержку США, бросает вызов США. Вместо того чтобы США вразумили его, читает наставления США. Это, конечно, своего рода борьба за власть между ними. Вопрос в том, кто является главным в этой ситуации», - отметил Фидан.

Отвечая на вопросы о «косвенных или прямых переговорах с Израилем», Фидан заявил: «Проводя некоторые операции в Сирии, мы должны иметь механизм бесконфликтного взаимодействия с Израилем, который действует в этом регионе как с воздуха, так и иными способами. В определенный момент, так же как мы это делали с американцами и русскими, эта работа должна быть организована и с Израилем. В Сирии эта работа велась очень активно с русскими. У нас был бесконфликтный механизм с американцами, а затем с иранцами. Теперь к этому механизму в какой-то момент должен добавиться Израиль. Нормально иметь контакты на техническом уровне, чтобы обеспечить это».