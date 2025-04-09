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Цены на золото стремительно растут

15:11 1177

Мировые цены на золото продолжают уверенно расти второй день подряд, что обусловлено сохраняющейся нестабильностью на рынках и нарастающими опасениями из-за обострения торговой войны между Китаем и США, свидетельствуют данные торгов.

После падения в первые дни, вызванного заявлением Дональда Трампа о введении высоких импортных пошлин, стоимость золота 9 апреля подскочила более чем на 3%, а в четверг цены увеличились еще на 1,85%, достигнув свыше 3136 долларов за тройскую унцию.

Таким образом, золото, считающееся инвесторами главным активом-убежищем, с начала года прибавило в цене почти 17% и вновь приближается к историческим максимумам, достигнутым в день выступления Трампа о тарифах, когда стоимость превысила 3200 долларов за унцию.

Вечером 9 апреля Трамп объявил, что пошлины для стран, не ответивших на ранее введенные им тарифные ограничения, останутся на уровне 10% в течение 90 дней. Китай, давший симметричный ответ США, в этот список не вошел. Комментируя свое решение, президент США указал на «достаточно тревожную» обстановку на рынках, отметив, что «люди начали слишком сильно паниковать» и «испытывать страх».

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