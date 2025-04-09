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Ильхам Алиев и примирил Израиль с Турцией

Европейские рынки рванули вверх

15:25 1292

Европейские фондовые индексы резко выросли на фоне объявления президента США Дональда Трампа о 90-дневной паузе на введение новых пошлин для большинства торговых партнёров — за исключением Китая.

Как сообщает Financial Times, индекс Stoxx Europe 600 подскочил на 6,6% сразу после открытия торгов.

Французский Cac 40 прибавил 6,8%, немецкий DAX — 7%, а британский FTSE 100 — 5%.

На фоне рыночного подъема доходность 10-летних немецких облигаций (Bund) выросла до 2,69% (+0,11 п.п.), в то время как доходность британских Gilts немного снизилась — до 4,76% (-0,02 п.п.).

Напомним, на прошлой неделе Трамп объявил «день освобождения» и пообещал ввести зеркальные тарифы против десятков стран. Однако уже в среду он временно приостановил большинство из них, одновременно повысив пошлины на китайские товары с 104% до 125%.

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