Украина о проведении выборов летом: «Полный бред»

«В Украине летом никаких выборов не будет. Это полный бред. Невозможно спланировать выборы, пока еще продолжаются боевые действия», - сказал он.

Очередные президентские выборы в Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но из-за войны они не были проведены. Срок полномочий действующего президента Владимира Зеленского формально истек 20 мая 2024 года, что вызвало дискуссии о его легитимности со стороны российской пропаганды.

Однако украинская конституция и законы предусматривают, что полномочия президента, парламента и правительства не прекращаются в условиях военного положения, что поддерживается большинством украинских политиков и общества.

В последнее время в информационном пространстве активно обсуждаются возможные сроки проведения выборов. Например, 22 марта 2025 года спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине заявил, что Украина согласилась провести президентские выборы в ближайшее время.

Различные источники называют разные даты: журнал The Economist упоминал о возможных выборах в июле 2025 года после прекращения огня, а экс-президент Петр Порошенко в феврале 2025 года утверждал, что голосование пройдет 26 октября 2025 года, ссылаясь на свои источники. Однако официально Офис президента Украины отрицает подготовку к выборам в ближайшее время, подчеркивая, что приоритетом остается война.

Если военное положение будет отменено, например, после 9 мая 2025 года, то, согласно законодательству, выборы должны быть назначены в течение месяца, а избирательная кампания займет еще 90 дней. Это означает, что голосование может состояться не ранее августа 2025 года. Однако глава ЦИК Олег Диденко отмечал, что для подготовки потребуется больше времени, чем предусмотрено законом, из-за необходимости обновления реестров избирателей, учета перемещенных лиц и беженцев, а также обеспечения безопасности.

Общественное мнение в Украине в основном выступает против выборов во время войны: опросы показывают, что более 80% украинцев поддерживают их отсрочку до окончания боевых действий. Тем не менее давление со стороны США и некоторых других западных партнеров растет, и выборы могут стать частью возможной мирной сделки. Зеленский заявлял, что голосование возможно только после завершения «горячей фазы войны» и при условии, что все украинцы, включая военных и беженцев, смогут принять участие.