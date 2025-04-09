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В России стремительно закрываются китайские автосалоны

15:28 2924

В России резко увеличилось число закрытых китайских автосалонов: за первые три месяца 2025 года прекратили работу более 210 точек, это в три раза больше, чем годом ранее.

Это следует из данных «Газпромбанк автолизинг», которые приводит ТАСС.

Больше всего салонов закрылось у таких марок, как Bestune (26), Kaiyi (20) и DFM (16). В топ-10 брендов по числу закрытий также впервые вошли Geely, Jaecoo, Jetour и LiAuto. «В отличие от прежних двух лет, в первом квартале китайские салоны стали активно терять инвесторов», — отметили в «Газпромбанк автолизинг».

По мнению аналитиков, такими темпами по итогам 2025 года может быть поставлен рекорд по количеству закрытий китайских шоурумов, а общий объем локаций авторетейла вновь упадет ниже 4 тыс. В то же время на данный момент лидерство по количеству салонов среди иномарок принадлежит китайскому бренду Chery, у которого 206 салонов в России. На втором месте Geely с 199 локациями, на третьей позиции Changan с 200 шоурумов.

Количество закрытых салонов китайских автопроизводителей в России выросло в 2024 году в 2,4 раза, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на «Газпромавтолизинг» и «АвтоБизнесРевю» в конце января. По их данным, за прошедший год закрылись 449 автосалонов китайских марок. Дилеры в основном сами инициировали разрыв контрактов, так как не получали планируемой прибыли.

Кроме того, к такому большому количеству закрытий привели жесткая политика дистрибьюторов и недостаточная прибыльность бизнеса, что объяснили повышенной конкуренцией: автосалонов открылось слишком много.

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