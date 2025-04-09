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Гренландию хотят превратить в «город свободы»

15:48 909

Крупные технологические компании США продвигают идею превращения Гренландии в «город свободы», где будут обеспечены благоприятные условия для развития инновационных проектов за счет минимального госрегулирования предпринимательской деятельности.

Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники.

Утверждается, что технологические гиганты Кремниевой долины хотят сделать Гренландию центром развития искусственного интеллекта, беспилотных транспортных средств, космических технологий, малых модульных реакторов и высокоскоростных железных дорог. Отмечается, что обсуждение этой идеи находится на ранней стадии. При этом, по словам собеседников агентства, выдвинутый американским лидером Дональдом Трампом на пост посла США в Дании предприниматель Кен Хоури, который в случае утверждения его кандидатуры, как ожидается, возглавит переговоры о приобретении Гренландии, относится к инициативе американских корпораций вполне серьезно.

Агентство отмечает, что компании Кремниевой долины уже давно говорят о необходимости создания городов с низким уровнем государственного регулирования бизнеса для продвижения инновации как в США, так и за рубежом. Трамп также поддерживал эту идею в ходе своей предвыборной кампании в 2023 году.

В марте президент США заявил, что его страна аннексирует Гренландию, которая является автономной территорией Дании. Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США. Он пригрозил ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова.

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