У китайского юаня проблемы

Китайский юань упал до минимума за последние 17 лет из-за торговой войны с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Reuters.

Курс юаня на внутреннем рынке завершил внутреннюю торговую сессию на уровне 7,3498 за доллар, что стало самым низким показателем закрытия с декабря 2007 года.

«Снижение происходит на фоне обострения торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира. В среду вступили в силу «взаимные» тарифы президента США Дональда Трампа для десятков стран, включая огромные пошлины в размере 104% на китайские товары», - пишет Reuters.

Ослабление юаня сделает китайский экспорт дешевле и смягчит влияние тарифов на экономику. Однако, по словам ряда аналитиков и экономистов, резкое падение курса может также усилить нежелательный отток капитала и создать риски для финансовой стабильности.

Несмотря на тарифное давление, Центральный банк Китая не допустит резкого падения курса юаня и попросил крупные государственные банки сократить закупки долларов США, сообщили изданию источники, непосредственно знакомые с ситуацией.