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Ильхам Алиев и примирил Израиль с Турцией

Эрдоган впервые встретился с курдской партией

16:14 1551

В Анкаре в Президентском комплексе в рамках процесса «Турция без террора» состоялась встреча президента Реджепа Тайипа Эрдогана с депутатами от прокурдской партии DEM Ваном Первином Булданом и Сырры Сюрейей Ондер, передают турецкие СМИ.

Отмечается, что это первая за 13 лет встреча президента Турции с представителями DEM. В переговорах также приняли участие заместитель председателя Партии справедливости и развития Эфкан Ала и глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын.

Стороны обсудили ситуацию в рамках процесса «Турция без террора».

Ранее сообщалось, что руководство DEM провело переговоры с лидером террористической Рабочей партии Курдистана Абдуллой Оджаланом на острове Имралы, где он отбывает пожизненный срок. Сам Оджалан некоторое время назад обратился к своим сторонникам с призывом сложить оружие.

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