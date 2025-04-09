Киев обозначил США красную линию

По словам Палисы, Украина считает принципиально важным сохранить свободу формирования собственных вооруженных сил без внешнего вмешательства. Он подчеркнул, что Киев предупредил США: любые попытки навязать ограничения на численность армии или ее боевой потенциал станут красной линией в возможных мирных переговорах.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что Украина проведет консультации с США по вопросам недропользования. При этом, по ее словам, Киев не допустит, чтобы условия будущих соглашений противоречили обязательствам перед МВФ или договоренностям в рамках программы Ukraine Facility.