USD 1.7000
EUR 1.8669
RUB 1.9776
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев и примирил Израиль с Турцией
Новость дня
Ильхам Алиев и примирил Израиль с Турцией

Киев обозначил США красную линию

16:25 1322

Заместитель главы Офиса президента Украины Павел Палиса заявил, что Украина поставила Вашингтону четкое условие: любые ограничения по численности или боеготовности украинской армии станут неприемлемыми.

Об этом сообщает Reuters.

По словам Палисы, Украина считает принципиально важным сохранить свободу формирования собственных вооруженных сил без внешнего вмешательства. Он подчеркнул, что Киев предупредил США: любые попытки навязать ограничения на численность армии или ее боевой потенциал станут красной линией в возможных мирных переговорах.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что Украина проведет консультации с США по вопросам недропользования. При этом, по ее словам, Киев не допустит, чтобы условия будущих соглашений противоречили обязательствам перед МВФ или договоренностям в рамках программы Ukraine Facility.

Ильхам Алиев объясняет, почему Азербайджану больше не нужен Совет Европы
Ильхам Алиев объясняет, почему Азербайджану больше не нужен Совет Европы все еще актуально
09:48 4644
Алиевы в Турции
Алиевы в Турции добавлено фото
14:13 3992
Эрдоган впервые встретился с курдской партией
Эрдоган впервые встретился с курдской партией
16:14 1553
На границе совместные военные учения Ирана и Армении. Что происходит?
На границе совместные военные учения Ирана и Армении. Что происходит?
14:23 3956
Украина о проведении выборов летом: «Полный бред»
Украина о проведении выборов летом: «Полный бред»
15:26 1226
Турция об ударах Израиля по Сирии: «Мы не останемся в стороне»
Турция об ударах Израиля по Сирии: «Мы не останемся в стороне»
14:57 2105
Алиев о попытке госпереворота в Азербайджане: Они захотят посадить марионетку в кресло президента
Алиев о попытке госпереворота в Азербайджане: Они захотят посадить марионетку в кресло президента
09:09 7838
Ильхам Алиев: «Как Украина может отказаться от своих территорий? Не верю!»
Ильхам Алиев: «Как Украина может отказаться от своих территорий? Не верю!» все еще актуально
08:35 7450
Пожизненное за убийство бывшего актера и его супруги
Пожизненное за убийство бывшего актера и его супруги
14:11 3342
Ильхам Алиев обнародовал свою концепцию: будет ли новая война с Арменией?
Ильхам Алиев обнародовал свою концепцию: будет ли новая война с Арменией?
10:10 7442
Тюркские страны нанесли удар в спину Эрдогану
Тюркские страны нанесли удар в спину Эрдогану главная тема; все еще актуально
9 апреля 2025, 21:57 13327

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев объясняет, почему Азербайджану больше не нужен Совет Европы
Ильхам Алиев объясняет, почему Азербайджану больше не нужен Совет Европы все еще актуально
09:48 4644
Алиевы в Турции
Алиевы в Турции добавлено фото
14:13 3992
Эрдоган впервые встретился с курдской партией
Эрдоган впервые встретился с курдской партией
16:14 1553
На границе совместные военные учения Ирана и Армении. Что происходит?
На границе совместные военные учения Ирана и Армении. Что происходит?
14:23 3956
Украина о проведении выборов летом: «Полный бред»
Украина о проведении выборов летом: «Полный бред»
15:26 1226
Турция об ударах Израиля по Сирии: «Мы не останемся в стороне»
Турция об ударах Израиля по Сирии: «Мы не останемся в стороне»
14:57 2105
Алиев о попытке госпереворота в Азербайджане: Они захотят посадить марионетку в кресло президента
Алиев о попытке госпереворота в Азербайджане: Они захотят посадить марионетку в кресло президента
09:09 7838
Ильхам Алиев: «Как Украина может отказаться от своих территорий? Не верю!»
Ильхам Алиев: «Как Украина может отказаться от своих территорий? Не верю!» все еще актуально
08:35 7450
Пожизненное за убийство бывшего актера и его супруги
Пожизненное за убийство бывшего актера и его супруги
14:11 3342
Ильхам Алиев обнародовал свою концепцию: будет ли новая война с Арменией?
Ильхам Алиев обнародовал свою концепцию: будет ли новая война с Арменией?
10:10 7442
Тюркские страны нанесли удар в спину Эрдогану
Тюркские страны нанесли удар в спину Эрдогану главная тема; все еще актуально
9 апреля 2025, 21:57 13327
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться