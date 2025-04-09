Киев обозначил США красную линию
Заместитель главы Офиса президента Украины Павел Палиса заявил, что Украина поставила Вашингтону четкое условие: любые ограничения по численности или боеготовности украинской армии станут неприемлемыми.
Об этом сообщает Reuters.
По словам Палисы, Украина считает принципиально важным сохранить свободу формирования собственных вооруженных сил без внешнего вмешательства. Он подчеркнул, что Киев предупредил США: любые попытки навязать ограничения на численность армии или ее боевой потенциал станут красной линией в возможных мирных переговорах.
Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что Украина проведет консультации с США по вопросам недропользования. При этом, по ее словам, Киев не допустит, чтобы условия будущих соглашений противоречили обязательствам перед МВФ или договоренностям в рамках программы Ukraine Facility.