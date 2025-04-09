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Ильхам Алиев и примирил Израиль с Турцией
Новость дня
Ильхам Алиев и примирил Израиль с Турцией

И такое в Баку произошло

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16:30 2295

В Баку на пересечении проспекта Гейдара Алиева с улицей Алескера Гаибова произошло дорожно-транспортное происшествие.

В результате ДТП образовались заторы в сторону центра и в направлении станции метро «Кёроглу».

По информации Центра интеллектуального управления транспортом МВД, на месте работают сотрудники полиции, предпринимаются меры по скорейшему восстановлению движения.

В Управлении дорожной полиции Баку сказали, что автомобиль BYD, за рулем которого находился Анар Наджафов, потерял управление во время движения по улице Алескера Гаибова, после чего столкнулся с Ford. В результате ДТП Наджафов получил травмы.

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