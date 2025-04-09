Британия вводит санкции против генпрокурора Грузии

В санкционном списке генеральный прокурор Георгий Габиташвили, заместитель министра внутренних дел Шалва Бедоидзе, заместитель директора департамента по особым поручениям Мирза Кезевадзе и руководитель Специальной следственной службы Карло Кацитадзе.

Внесение в черный список означает, что в отношении указанных лиц будут введены финансовые санкции, а именно, их финансовые активы и экономические ресурсы будут заморожены. Кроме того, финансовая деятельность с этими лицами запрещена, а нарушение санкций или уклонение от них будет считаться уголовным преступлением.