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Британия вводит санкции против генпрокурора Грузии

17:03 439

Великобритания добавила в свой санкционный список четырех граждан Грузии, передают грузинские СМИ.

Обновленный список лиц, попавших под санкции, опубликован на сайте Министерства финансов Великобритании.

В санкционном списке генеральный прокурор Георгий Габиташвили, заместитель министра внутренних дел Шалва Бедоидзе, заместитель директора департамента по особым поручениям Мирза Кезевадзе и руководитель Специальной следственной службы Карло Кацитадзе.

Внесение в черный список означает, что в отношении указанных лиц будут введены финансовые санкции, а именно, их финансовые активы и экономические ресурсы будут заморожены. Кроме того, финансовая деятельность с этими лицами запрещена, а нарушение санкций или уклонение от них будет считаться уголовным преступлением.

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