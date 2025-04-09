Кремль отреагировал на заявление Зеленского о китайских наемниках

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг обвинения Владимира Зеленского в том, что Россия якобы привлекает граждан Китая к войне против Украины.

На вопрос журналистов о заявлении Зеленского, согласно которому около 155 китайцев воюют на стороне российских войск, Песков ответил: «Это не так. Китай занимает взвешенную позицию, это наш стратегический партнер и друг».

Песков подчеркнул, что Москва не втягивает Пекин в войну, а между странами сохраняется прочное стратегическое партнёрство.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что ВСУ взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области. Он также сообщил, что по данным украинской разведки, подобных случаев может быть больше. Позже было опубликовано видео с пленными.