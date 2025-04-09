Алиев посылает четкий сигнал Брюсселю

На международном форуме на тему «К новому миропорядку», состоявшемся в Университете ADA в Баку, вновь прозвучал вопрос об увеличении экспорта азербайджанского газа в Европу. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил готовность страны удвоить поставки в рамках меморандума, подписанного в 2022 году с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Но одновременно Алиев дал понять: отсутствие реального прогресса в вопросах финансирования и долгосрочных контрактов может вынудить Азербайджан развернуться в сторону альтернативных рынков — на Юг и Восток.

«Если Еврокомиссия и финансовые институты ЕС действительно заинтересованы в увеличении закупок азербайджанского газа, они должны обеспечить финансирование и заключение долгосрочных контрактов», — заявил президент Азербайджана. На фоне отказа ЕБРР от инвестиций в ископаемое топливо в рамках «зелёного перехода» перспективы развития новых месторождений в Каспийском море становятся всё более туманными. Ильхам Алиев напомнил, что ранее 70 процентов вложений в энергетические проекты страны обеспечивались за счёт банковских кредитов, и лишь 30 процентов — за счёт инвестиций самих добывающих компаний. Сегодня Южный газовый коридор (ЮГК), включая магистрали TANAP и TAP, работает на полную мощность. Расширение пропускной способности требует серьёзных капиталовложений, однако без кредитной поддержки ЕС эти проекты фактически парализованы. Возникает парадокс: Европа требует от Азербайджана больше газа, но отказывается финансировать добычу и инфраструктуру. В ответ на это президент Алиев предлагает Брюсселю пересмотреть свою стратегию и осознать, что без поддержки добычи говорить об увеличении поставок бессмысленно.

Не менее остро встал вопрос контрактной политики. «ЕС заявляет, что к 2050 году станет углеродно-нейтральным, но при этом просит нас наращивать добычу, - отметил глава государства. - Куда пойдёт этот газ? Почему мы должны инвестировать, если вы не готовы гарантировать спрос?» А потому несмотря на то, что европейский рынок по-прежнему остаётся привлекательным с точки зрения законодательства, цен и стабильности, Азербайджан всё активнее рассматривает и другие направления. Президент Алиев дал ясно понять: если Европа не устранит барьеры, Баку активизирует поиск альтернатив. Речь идёт о южном и восточном направлениях. Под «Югом», очевидно, подразумевается Иран, который, несмотря на огромные запасы газа, испытывает острый дефицит топлива в северных провинциях, связанный с инфраструктурными проблемами. В 2022–2023 годах дефицит компенсировался с помощью своп-схемы: туркменский газ поступал в Азербайджан, а оттуда — на север Ирана. Сегодня обсуждается расширение этой модели с участием Турции. На этом фоне Россия, потеряв значительную долю европейского рынка, также ищет выход на иранского потребителя. В январе текущего года было подписано соглашение о поставках российского газа в Иран транзитом через Азербайджан. Хотя официальная позиция Баку пока не озвучена, очевидно, что регион вступает в фазу активной конкуренции за доступ к иранскому рынку.