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Трамп – Алиеву: С нетерпением жду возможности работать с Вами

17:56 4080

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, сообщает официальный сайт главы государства.

В письме Дональд Трамп поздравляет Ильхама Алиева и азербайджанский народ с праздником Новруз.

«Наши страны имеют богатую историю совместной работы, и я с нетерпением жду великих достижений, которых мы сможем достичь в предстоящие годы. Мы ценим поддержку и дружбу Азербайджана с нашим партнёром Израилем, а также приветствуем шаги Азербайджана и Армении, направленные на установление мира в регионе. С нетерпением жду возможности работать с Вами. Соединённые Штаты остаются непоколебимым сторонником суверенитета, независимости и территориальной целостности Азербайджана», — говорится в письме президента США.

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