Трамп – Алиеву: С нетерпением жду возможности работать с Вами

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, сообщает официальный сайт главы государства.

В письме Дональд Трамп поздравляет Ильхама Алиева и азербайджанский народ с праздником Новруз.

«Наши страны имеют богатую историю совместной работы, и я с нетерпением жду великих достижений, которых мы сможем достичь в предстоящие годы. Мы ценим поддержку и дружбу Азербайджана с нашим партнёром Израилем, а также приветствуем шаги Азербайджана и Армении, направленные на установление мира в регионе. С нетерпением жду возможности работать с Вами. Соединённые Штаты остаются непоколебимым сторонником суверенитета, независимости и территориальной целостности Азербайджана», — говорится в письме президента США.