Azercell и Национальный паралимпийский комитет Азербайджана продолжают сотрудничество

Лидирующий мобильный оператор Азербайджана ООО Azercell Telecom и Национальный паралимпийский комитет Азербайджана продолжают долгосрочное сотрудничество в рамках нового соглашения. Благодаря этой инициативе около 120 детей с ограниченными возможностями в течение года смогут заниматься паралимпийскими видами спорта, включая паранастольный теннис, парапауэрлифтинг, параплавание, парадзюдо и паратхэквондо.

Azercell поддерживает вовлечение детей с ограниченными возможностями в спорт для их успешной интеграции в общество.

Azercell поддерживает развитие Детского паралимпийского движения с 2014 года, внося вклад в популяризацию инклюзивного спорта и создавая условия для раскрытия потенциала юных спортсменов. Благодаря этой поддержке сотни детей получили возможность заниматься спортом, что способствовало расширению деятельности Детского паралимпийского комитета.

Эта инициатива не только укрепляет паралимпийское движение в стране, но и оказывает положительное влияние на физическое и психологическое развитие детей, помогая им обрести уверенность в себе, мотивацию и активнее интегрироваться в общество.