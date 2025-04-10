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ЕС и НАТО обсуждают отправку войск в Украину

18:12 1034

Страны ЕС и НАТО в формате «коалиции желающих» изучают отправку войск в Украину после перемирия в формате от мониторинговой или миротворческой до миссии сдерживания или усиления украинских сил, сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас по прибытии на неформальное заседание министров обороны стран «коалиции желающих» в штаб-квартире НАТО, созванной по инициативе Великобритании и Франции без участия США.

«Дискуссия продолжается. Ряд стран готовы участвовать, ряд нет. Но главный вопрос о том, если будет мир, то какие силы и возможности нам понадобятся. Мы рассматриваем мониторинговую миссию, миротворческую миссию, миссию сдерживания, миссию усиления», - заявила она.

Хотя США отсутствуют на заседании, «структуры НАТО принимают активное участие в дискуссии», особенно о том, как усилить возможности Киева на поле боя, продолжала Каллас. По ее словам, «Украине нужны разведданные, доступ к спутникам и многие другие элементы».

По информации штаб-квартиры НАТО, в Брюсселе собрались «30 участников», их список не приводится. В НАТО 32 страны, США и Венгрия в этой встрече не участвуют. Каллас представляет Евросоюз.

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