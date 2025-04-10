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Совместный Транспортный комитет Азербайджана и Ирана

18:27 850

В ближайшее время начнёт работу совместный Транспортный комитет Ирана и Азербайджана, сообщила министр дорог и городского развития Ирана Фарзане Садег.

По её словам, основная задача комитета заключается в содействии скорейшему выполнению совместных инициатив в сфере транспорта, включая железнодорожные, автомобильные, воздушные и морские перевозки.

Министр отметила, что в рамках двусторонней комиссии она провела переговоры с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым.

Кроме того, стороны подписали ряд новых договорённостей, касающихся таких областей, как торговля, транспорт, энергетика и нефтегазовая промышленность.

Фарзане Садег также сообщила, что к предстоящему визиту президента Ирана Масуда Пезешкиана в Азербайджан будут подготовлены документы, закрепляющие новые соглашения в сферах транспорта, таможенного регулирования, торговли, портового хозяйства и судоходства.

«За последние годы Иран и Азербайджан успешно воплотили в жизнь несколько совместных проектов в области транзита и развития транспортных коридоров. Мы надеемся на открытие новой главы в отношениях между двумя странами», - добавила она.

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