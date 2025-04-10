Россия ударила по Днепру: есть погибший

Россия нанесла ракетный удар по Днепру, в результате чего погиб 42-летний мужчина. Также есть другие пострадавшие. Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Украины Сергей Лысак.

«Войска РФ атаковали город ракетой. На месте удара возник масштабный пожар. Есть разрушения на территории гражданского объекта. Предварительно, трое пострадавших. Все детали выясняем», - написал он в Telegram.

Позже Лысак сообщил, что из-за ракетного удара погиб 42-летний мужчина.

Также отмечается, что российская армия запустила по территории Украины ударные дроны типа «Шахед». По данным Воздушных сил Украины, первые «Шахеды» были замечены в воздушном пространстве Сумской области. Несколько групп ударных дронов двигались в северо-западном направлении, и впоследствии были над территорией Черниговской области.

В Киеве были слышны звуки, похожие на взрывы. «На левом берегу столицы работают силы ПВО. Киев атакуют БПЛА. Находитесь в укрытиях», - сообщил мэр города Виталий Кличко.