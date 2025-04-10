Молодые специалисты «Азеришыг» на международном мероприятии

Согласно сообщению пресс-службы ОАО «Азеришыг», в мероприятии приняли участие руководители министерств энергетики стран СНГ, а также более 60 производственных компаний. ОАО представило свой стенд в специальном информационном формате.

На выставочной площадке EXPO на инфографическом и интерактивном стенде были представлены технологические и экономические достижения, достигнутые в распределительных сетях Азербайджана за последние 10 лет, а также реализованные проекты в области зеленых технологий в Зеленой энергетической зоне Карабаха и Восточного Зангезура, а также в других регионах страны. Модель современной сети «35/0,4 кВ» и интеллектуальные решения, применяемые в распределительных сетях страны, вызвали большой интерес у посетителей павильона.

В течение трехдневного мероприятия молодые специалисты ОАО «Азеришыг» выступили с презентацией на тему «Азеришыг: современная энергоэффективность и возможности», а также приняли участие в научно-технической конференции на тему «Технологическая независимость и цифровая трансформация».