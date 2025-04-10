Молодые специалисты «Азеришыг» на международном мероприятии
Со 2 по 4 апреля в столице Татарстана, Казани, состоялись международный форум «Энергопром-2025» и выставка KazanEXPO.
Согласно сообщению пресс-службы ОАО «Азеришыг», в мероприятии приняли участие руководители министерств энергетики стран СНГ, а также более 60 производственных компаний. ОАО представило свой стенд в специальном информационном формате.
На выставочной площадке EXPO на инфографическом и интерактивном стенде были представлены технологические и экономические достижения, достигнутые в распределительных сетях Азербайджана за последние 10 лет, а также реализованные проекты в области зеленых технологий в Зеленой энергетической зоне Карабаха и Восточного Зангезура, а также в других регионах страны. Модель современной сети «35/0,4 кВ» и интеллектуальные решения, применяемые в распределительных сетях страны, вызвали большой интерес у посетителей павильона.
В течение трехдневного мероприятия молодые специалисты ОАО «Азеришыг» выступили с презентацией на тему «Азеришыг: современная энергоэффективность и возможности», а также приняли участие в научно-технической конференции на тему «Технологическая независимость и цифровая трансформация».
Стенд ОАО «Азеришыг» посетили глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев и другие почетные гости международного энергетического форума «Энергопром-2025» и выставки KazanEXPO. В ходе беседы с молодыми специалистами они задали им вопросы, а также получили подробную информацию о стенде, представленном от имени Азербайджана.
В рамках энергетического форума в Казани под председательством министра энергетики России Сергея Цивилева состоялось 66-е заседание Совета по электроэнергетике Содружества Независимых Государств. Во время обсуждения докладов о достижениях азербайджанской энергетической системы последних лет были особо отмечены масштабные работы по восстановлению энергетической инфраструктуры, а также экологические и социальные аспекты.
В заключительный день форума молодые специалисты из стран-участниц были награждены различными дипломами и призами.