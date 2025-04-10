Когда азербайджанцы смогут поехать в Грузию на поезде?

В настоящее время ведутся активные переговоры о возобновлении движения пассажирских поездов между Тбилиси и Баку. Об этом заявили в компании «Грузинские железные дороги» в ответ на запрос медиа-платформы BMG.

По данным компании, Грузия и Азербайджан прилагают совместные усилия для восстановления железнодорожных пассажирских перевозок.

«Сейчас идёт процесс уточнения технических аспектов и консультаций между железнодорожными ведомствами и соответствующими государственными органами. Точная дата запуска движения будет определена и объявлена позже», – отметили в «Грузинских железных дорогах».

Пассажирское железнодорожное сообщение между Баку и Тбилиси было прервано в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19 и до сих пор полностью не восстановлено.