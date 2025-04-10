Анар Алиев принял регионального менеджера Всемирного банка
В рамках реализуемого Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана при финансовой поддержке Всемирного банка проекта «Поддержка занятости» уже создано около 24 тысяч малых предприятий в сфере производства и услуг для безработных, относящихся к уязвимым группам населения.
Об этом было сообщено во время встречи в министерстве с региональным менеджером Всемирного банка по вопросам социальной защиты и занятости Паоло Белли.
Министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев проинформировал о реформах, проведенных за последние годы в Азербайджане в сферах труда, занятости и социальной защиты, и отметил важность проектов, реализованных совместно с Всемирным банком.
Отмечено, что в рамках проекта «Поддержка занятости», рассчитанного на охват 22 тысяч безработных, число участников в текущем году превысит 26 тысяч, что стало результатом его успешной реализации.
Сообщалось, что проект, направленный на расширение программы самозанятости и поддержку доступа представителей уязвимых слоев населения к малому бизнесу, получил высокую оценку со стороны Всемирного банка и был удостоен награды.
На встрече также было подчеркнуто значение других активных программ занятости, реализуемых в стране, а также меры, предпринятые в последние годы для совершенствования трудового законодательства.
В ходе встречи, прошедшей в рамках очередной миссии Всемирного банка, обсуждены результаты проведенных в ее рамках переговоров, запланированные действия по проекту и направления будущего сотрудничества с банком в социальной сфере.