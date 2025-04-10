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Российский самолет сломался в воздухе

19:39 1252

Самолет «Аэрофлота», следовавший по маршруту Москва — Денпасар (Индонезия), сломался в воздухе, сообщает «112». По данным источников канала, экипаж запросил аварийную посадку в Шереметьево из-за отказа двигателя.

Airbus A350 находился на границе с Казахстаном, когда ему пришлось развернуться в аэропорт вылета, следует из данных FlightRadar24. В настоящий момент борт сел, посадка прошла штатно. В Шереметьево его ожидали экстренные службы.

С начала 2025 года самолеты российских компаний ломались в воздухе и подавали сигналы бедствия не менее 10 раз. За период с 1 декабря по 20 января у 11 лайнеров отказывали двигатели, среди них — восемь Boeing и Airbus и три «Суперджета». Проблемы начались после введений санкций против российской авиаотрасли. Только за 11 месяцев 2024 года произошло 208 авиаинцидентов — на четверть больше, чем в 2023-м. При этом практически каждый второй случай был связан с отказом двигателей или поломками шасси.

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в марте предупредил, что в ближайшие годы российским авиакомпаниям придется списать не менее 200 иностранных самолетов, оставшихся в парке. О масштабах проблемы свидетельствуют и данные Росавиации. По словам ее главы Дмитрия Ядрова, российские авиакомпании уже лишились 58 иностранных самолетов из-за отсутствия доступа к обслуживанию и комплектующим. Всего же под угрозой находятся до 30% существующего флота западных лайнеров — примерно 700 самолетов Boeing и Airbus, которые сегодня обеспечивают 90% пассажирских авиаперевозок внутри страны.

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