Главы МИД Азербайджана, Грузии и Армении встретятся в Анталье

В субботу, 12 апреля, на Дипломатическом форуме в Анталье состоится панельная дискуссия под названием «Вызовы и возможности для регионального сотрудничества на Южном Кавказе».

В обсуждении примут участие главы внешнеполитических ведомств Азербайджана, Грузии и Армении — Джейхун Байрамов, Мака Бочоришвили и Арарат Мирзоян.

Ожидается, что они рассмотрят ключевые аспекты текущей ситуации на Южном Кавказе, сосредоточившись на перспективах укрепления сотрудничества и преодолении существующих трудностей.

Особый акцент будет сделан на проблемах обеспечения устойчивого и всеобъемлющего развития региона в условиях глобальной неопределённости.