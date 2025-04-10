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Главы МИД Азербайджана, Грузии и Армении встретятся в Анталье

19:50 392

В субботу, 12 апреля, на Дипломатическом форуме в Анталье состоится панельная дискуссия под названием «Вызовы и возможности для регионального сотрудничества на Южном Кавказе».

В обсуждении примут участие главы внешнеполитических ведомств Азербайджана, Грузии и Армении — Джейхун Байрамов, Мака Бочоришвили и Арарат Мирзоян.

Ожидается, что они рассмотрят ключевые аспекты текущей ситуации на Южном Кавказе, сосредоточившись на перспективах укрепления сотрудничества и преодолении существующих трудностей.

Особый акцент будет сделан на проблемах обеспечения устойчивого и всеобъемлющего развития региона в условиях глобальной неопределённости.

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