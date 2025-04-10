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«День, когда Азербайджан признает Северный Кипр, не за горами»

Отдел информации
19:47 925

Как уже сообщалось, в первых числах апреля 2025 в Самарканде прошел первый саммит Европейского союза и Центральной Азии с участием лидеров Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и руководства Евросоюза.

По итогам встречи была принята совместная декларация, в пункте №4 которой говорится о приверженности участников резолюциям Совета Безопасности ООН №541 (1983 г.) и №550 (1984 г.), принятым после одностороннего провозглашения Турецкой Республики Северного Кипра. Эти резолюции отвергают создание на острове независимого турецкого государства и признают лишь Республику Кипр (греческую часть) как единственного легитимного субъекта. Резолюции содержат призыв к туркам-киприотам отказаться от одностороннего провозглашения независимости, а странам - членам ООН — не признавать Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК).

В отличие от стран Центральной Азии, день, когда Баку признает независимость Турецкой Республики Северного Кипра и откроет посольство в Лефкоше, уже не за горами

Ранее сообщалось, что в январе Казахстан договорился с Никосией («греческий Кипр) об обмене послами и открытии посольств. Узбекистан аккредитовал своего посла в Италии на Кипре в декабре 2024 года. 31 марта за ним последовал Туркменистан, также аккредитовавший своего посла в Италии на Кипре.

Политолог Эльхан Шахиноглу задается вопросом в связи с этим: «Что побудило тюркские государства Центральной Азии официально признать греческую Республику Кипр и даже открыть там посольства? Ведь лидеры этих стран должны были понимать, что подобный шаг нанесет ущерб как отношениям с Турцией, так и будущей деятельности Организации тюркских государств, членами которой они являются. Если бы данные страны сразу после этого приняли решение о признании Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), то происходящее можно было бы расценивать как стратегический шаг. Однако на наличие у них подобных намерений на данный момент не указывает ничего».

По словам политолога, «тот факт, что государства Центральной Азии почти одновременно начали выстраивать отношения с греческим Кипром, создает впечатление, что этот шаг был осуществлен скоординированно и по заранее согласованному плану. Ни Анкара, ни Баку об этом плане заранее ничего не знали».

Страны Центральной Азии приняли антитюркское решение под давлением ЕС

Шахиноглу, чтобы «понять логику решения Казахстана», адресовал свой вопрос казахстанскому коллеге, с которым дружит «на протяжении многих лет». «Казахстанский коллега связал это решение стран Центральной Азии с саммитом, состоявшимся 4 апреля в Самарканде (Узбекистан) с участием руководства Евросоюза. По его словам, установление тесных связей с греческим Кипром стало одним из требований Брюсселя. Евросоюз пообещал государствам Центральной Азии инвестиции на миллиарды евро и реализацию совместных проектов. Хотя исполнение данного «требования» Брюсселя и противоречит интересам тюркского союза».

Политолог напомнил, что «9 апреля на международном форуме, организованном в Университете ADA, президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и впредь будет развивать связи с Турецкой Республикой Северного Кипра»: «Это заявление, которое было встречено с большой признательностью со стороны руководства и общественности Северного Кипра, означает, что президент Азербайджана не согласен с недавним решением стран Центральной Азии. Кроме того, говоря о Европейском союзе и Совете Европы, Ильхам Алиев подчеркнул, что политика Азербайджана уже не зависит от решений этих структур. Исходя из этого, можно утверждать, что, в отличие от стран Центральной Азии, день, когда Баку признает независимость Турецкой Республики Северного Кипра и откроет посольство в Лефкоше, уже не за горами».

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