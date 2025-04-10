«День, когда Азербайджан признает Северный Кипр, не за горами»

Как уже сообщалось, в первых числах апреля 2025 в Самарканде прошел первый саммит Европейского союза и Центральной Азии с участием лидеров Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и руководства Евросоюза. По итогам встречи была принята совместная декларация, в пункте №4 которой говорится о приверженности участников резолюциям Совета Безопасности ООН №541 (1983 г.) и №550 (1984 г.), принятым после одностороннего провозглашения Турецкой Республики Северного Кипра. Эти резолюции отвергают создание на острове независимого турецкого государства и признают лишь Республику Кипр (греческую часть) как единственного легитимного субъекта. Резолюции содержат призыв к туркам-киприотам отказаться от одностороннего провозглашения независимости, а странам - членам ООН — не признавать Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК).

Ранее сообщалось, что в январе Казахстан договорился с Никосией («греческий Кипр) об обмене послами и открытии посольств. Узбекистан аккредитовал своего посла в Италии на Кипре в декабре 2024 года. 31 марта за ним последовал Туркменистан, также аккредитовавший своего посла в Италии на Кипре. Политолог Эльхан Шахиноглу задается вопросом в связи с этим: «Что побудило тюркские государства Центральной Азии официально признать греческую Республику Кипр и даже открыть там посольства? Ведь лидеры этих стран должны были понимать, что подобный шаг нанесет ущерб как отношениям с Турцией, так и будущей деятельности Организации тюркских государств, членами которой они являются. Если бы данные страны сразу после этого приняли решение о признании Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), то происходящее можно было бы расценивать как стратегический шаг. Однако на наличие у них подобных намерений на данный момент не указывает ничего». По словам политолога, «тот факт, что государства Центральной Азии почти одновременно начали выстраивать отношения с греческим Кипром, создает впечатление, что этот шаг был осуществлен скоординированно и по заранее согласованному плану. Ни Анкара, ни Баку об этом плане заранее ничего не знали».