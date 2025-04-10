USD 1.7000
EUR 1.8669
RUB 1.9776
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев и примирил Израиль с Турцией
Новость дня
Ильхам Алиев и примирил Израиль с Турцией

Начался прием документов в рамках Госпрограммы обучения за рубежом

20:01 391

10 апреля в рамках «Государственной программы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран» стартует прием документов на 2025-2026 учебный год по программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры в престижных университетах мира. Крайний срок подачи документов — 15 июня 2025 года в 23:59.

Как и каждый год, в этом году кандидаты могут принять участие в конкурсе, подав документы на Государственную программу на основании документов о приеме по любой специальности, предоставленных высшими учебными заведениями, входящими в «Топ-10 университетов» рейтинговых систем «Times Higher Education», «QS World University Rankings» и «Academic Ranking of World Universities (Shanghai)».

Азербайджанские военные промаршируют по Красной площади
Азербайджанские военные промаршируют по Красной площади
20:28 26
Трамп – Алиеву: С нетерпением жду возможности работать с Вами
Трамп – Алиеву: С нетерпением жду возможности работать с Вами
17:56 4098
На границе совместные военные учения Ирана и Армении. Что происходит?
На границе совместные военные учения Ирана и Армении. Что происходит?
14:23 5329
«День, когда Азербайджан признает Северный Кипр, не за горами»
«День, когда Азербайджан признает Северный Кипр, не за горами»
19:47 928
Трамп повысил пошлины для Китая до рекордных 145%
Трамп повысил пошлины для Китая до рекордных 145%
19:13 1531
Когда азербайджанцы смогут поехать в Грузию на поезде?
Когда азербайджанцы смогут поехать в Грузию на поезде?
19:07 2217
Переговоры России и США в Стамбуле. Первое заявление
Переговоры России и США в Стамбуле. Первое заявление обновлено 18:22
18:22 8009
Алиев посылает четкий сигнал Брюсселю
Алиев посылает четкий сигнал Брюсселю наш комментарий
17:25 3422
Ильхам Алиев обнародовал свою концепцию: будет ли новая война с Арменией?
Ильхам Алиев обнародовал свою концепцию: будет ли новая война с Арменией? все еще актуально
10:10 8653
Ильхам Алиев объясняет, почему Азербайджану больше не нужен Совет Европы
Ильхам Алиев объясняет, почему Азербайджану больше не нужен Совет Европы все еще актуально
09:48 5493
Алиевы в Турции
Алиевы в Турции добавлено фото
14:13 5480

ЭТО ВАЖНО

Азербайджанские военные промаршируют по Красной площади
Азербайджанские военные промаршируют по Красной площади
20:28 26
Трамп – Алиеву: С нетерпением жду возможности работать с Вами
Трамп – Алиеву: С нетерпением жду возможности работать с Вами
17:56 4098
На границе совместные военные учения Ирана и Армении. Что происходит?
На границе совместные военные учения Ирана и Армении. Что происходит?
14:23 5329
«День, когда Азербайджан признает Северный Кипр, не за горами»
«День, когда Азербайджан признает Северный Кипр, не за горами»
19:47 928
Трамп повысил пошлины для Китая до рекордных 145%
Трамп повысил пошлины для Китая до рекордных 145%
19:13 1531
Когда азербайджанцы смогут поехать в Грузию на поезде?
Когда азербайджанцы смогут поехать в Грузию на поезде?
19:07 2217
Переговоры России и США в Стамбуле. Первое заявление
Переговоры России и США в Стамбуле. Первое заявление обновлено 18:22
18:22 8009
Алиев посылает четкий сигнал Брюсселю
Алиев посылает четкий сигнал Брюсселю наш комментарий
17:25 3422
Ильхам Алиев обнародовал свою концепцию: будет ли новая война с Арменией?
Ильхам Алиев обнародовал свою концепцию: будет ли новая война с Арменией? все еще актуально
10:10 8653
Ильхам Алиев объясняет, почему Азербайджану больше не нужен Совет Европы
Ильхам Алиев объясняет, почему Азербайджану больше не нужен Совет Европы все еще актуально
09:48 5493
Алиевы в Турции
Алиевы в Турции добавлено фото
14:13 5480
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться