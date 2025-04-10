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Жизнь без будущего

наш мир
Мамед Сулейманов, автор haqqin.az
20:13 461

Действия антиутопического фильма-фэнтези «Дитя человеческое», снятого в 2006 году мексиканским режиссером Альфонсо Куароном, разворачиваются фактически в наши дни — в 2027 году. По сюжету человечество в результате глобальной эпидемии утрачивает способность к деторождению, а последний ребенок появился на свет 18 лет назад.

Куарон описывает общество с крайней степенью расслоения, в котором доминируют классовые противоречия. В картине показаны и бывшие политические активисты, и террористы. Богатые живут в роскошных, надежно охраняемых особняках, а большинство людей ютится в серийных крошечных квартирах. Мир охвачен хаосом, и только Великобритания, благодаря военному режиму, сохраняет видимость порядка. Именно поэтому миллионы мигрантов, спасаясь от хаоса, стремятся доплыть до берегов Туманного Альбиона, но там их, как диких зверей, отлавливают, загоняют в лагеря, депортируют или убивают.

Согласитесь, в этих описаниях нет ничего принципиально нового или необычного — за последнее десятилетие мы были свидетелями и хаоса в разных уголках мира, и миллионных потоков беженцев…

В фильме Куарона правительство находит «выход» из ситуации в том, что добавляет в водопроводную воду антидепрессанты и рекламирует по телевидению безболезненное самоубийство

Но истинный трагизм фильму «Дитя человеческое» придают вовсе не социальные катастрофы, а сам факт того, что дети здесь больше не рождаются, а значит, у мира нет ни будущего, ни даже иллюзорной надежды на то, что ситуация когда-либо улучшится.

И вот эта метафора Куарона о мире без будущего сегодня выглядит особенно убедительно. Ведь мы с вами десятилетиями живем в мире без надежды, в мире, где не существует ни одной позитивной альтернативы реальности. Ощущение такое, словно человечество окончательно утратило веру в принципиально иное будущее и даже не пытается его искать. Отсутствие перспектив, наряду с неравенством, несправедливостью, нищетой, ростом цен и исчезновением чувства безопасности, приводит к ощущению безысходности и вечности происходящего.

В фильме Куарона правительство находит «выход» из ситуации в том, что добавляет в водопроводную воду антидепрессанты и рекламирует по телевидению безболезненное самоубийство. Тем не менее, улицы наводняют всевозможные сектанты, сумасшедшие проповедники и психически нездоровые люди. Периоды социальных катаклизмов дают таким персонажам шанс на самоутверждение и возможность стать героями. И чем хуже обстановка, тем легче людям поверить в архаичные верования и послушно следовать за самыми отъявленными мерзавцами.

Планета все больше погружается в безумие, миллионы людей охватывают печаль и отчаяние, а границы перекраиваются с помощью оружия

И здесь тоже легко провести параллели с нашим временем. Еще пять лет назад в докладе о глобальных рисках, подготовленном специально для всемирного экономического форума в Давосе, указывалось, что на нашей планете число людей с психическими расстройствами достигает 700 миллионов.

Да, окружающая нас уродливая реальность вызывает тревогу и депрессию не у всех. Напротив, некоторые даже обретают в ней внутреннюю гармонию. Речь, конечно же, о богатых людях, именующих себя «элитой». Кризисы и несчастья большинства открывают перед ней все новые и новые возможности. Элита не разделяет тревог и страхов большинства. Ей и фильм Куарона не слишком понятен, ведь элита не говорит на языке «низов», поскольку между сытыми и голодными давно уже возведена непреодолимая стена. Несколько лет назад 90-летняя королева Великобритании, сидя за клавиатурой позолоченного рояля, призывала своих соотечественников учиться жить в нищете и при этом, боюсь, даже не осознавала всей абсурдности ситуации.

По мере того, как планета все больше погружается в безумие, как миллионы людей охватывают печаль и отчаяние, а границы перекраиваются с помощью оружия, элита демонстративно наслаждается роскошью и сверхбогатством. Увы, это и есть диалектика, когда нужды беспомощного большинства и кровавый ура-патриотизм люмпенов, делающий возможными войны, сосуществуют параллельно с немыслимым богатством, ненасытной жадностью и экзотическими развлечениями «верхов».

Несколько лет назад 90-летняя королева Великобритании, сидя за клавиатурой позолоченного рояля, призывала своих соотечественников учиться жить в нищете

И, как и в 1917 году, эта диалектика вновь вызывает ответную реакцию — безудержный, яростный, животный гнев, подпитываемый потерей социального статуса, неопределенностью будущего, постоянным ухудшением условий жизни.

Конечно же, слепая ярость не способна созидать – она только разрушает. Мы это видели во время волн «Арабской весны», в бессмысленности шоу-протестов антиглобалистов, в ходе карнавалов «Захвати Уолл-стрит!». Но ведь речь идет о гневе, основанном на позитивной идеологии, на гневе, который способен объединить и возвысить людей, вернуть им достоинство, сделать их благороднее и возвышеннее, какими они изображены на знаменитой картине Эжена Делакруа.

И именно такой гнев мог бы положить конец гниющему, но не исчезающему глобальному ужасу, в котором мы существуем.

P.S. Когда Альфонсо Куарон снимал свой фильм, а это, напомню, было в 2006 году, Всемирная организация здравоохранения объявила о вспышке вируса Зика в Западном полушарии и призвала женщин Латинской Америки отказаться от деторождения.

В ретроспективе это выглядит как элемент стратегии подготовки к коронавирусной эпопее...

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