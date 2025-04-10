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В США предсказали войну с Китаем

20:15 307

В США предсказали войну с Китаем. Экономическое соперничество между США и Китаем рискует перерасти в открытое военное противостояние, считает директор программы Восточной Азии Института Куинси Джейк Вернер. Своими размышлениями он поделился в статье для американского издания Responsible Statecraft.

«Пока общественность следила за нестабильностью на финансовых рынках, куда более серьёзную угрозу после "дня освобождения" [президента США Дональда] Трампа представляет резкое обострение американо-китайского конфликта, который в ближайшие годы может приобрести военный характер», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, торговая война, инициированная Трампом, направлена на подчинение Китая, что Пекин не готов терпеть. Вернер полагает, что в случае, если Китай сможет устоять перед экономическим давлением, американский лидер начнёт всё больше ориентироваться на позицию Совета национальной безопасности, где преобладают сторонники эскалации. «В такой ситуации любой просчёт в районе Тайваня или Южно-Китайского моря может привести к катастрофическим последствиям», — предупредил аналитик.

Ранее Дональд Трамп увеличил пошлины на китайские товары до 145%, обвинив Пекин в «пренебрежении к правилам мирового рынка» из-за отказа отменить ответные тарифы на американскую продукцию.

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