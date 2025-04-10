Азербайджанские военные промаршируют по Красной площади

Военнослужащие Азербайджана примут участие в параде на Красной площади в Москве, посвящённом 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил журналистам посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев.

«Азербайджанские военные будут участвовать в параде [9 Мая] в составе 80 человек», — сообщил дипломат, добавив, что в скором времени они прибудут в Москву для участия в репетициях.

«Это общая для нас дата, это наша общая Победа», — отметил Мустафаев.

Ранее, в марте, пресс-служба Кремля сообщала, что президенты России, Беларуси и Таджикистана — Владимир Путин, Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон — во время неформальной встречи в Москве провели телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе беседы лидеры договорились о встрече 9 мая в Москве на торжествах, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.