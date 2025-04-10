Лукашенко о торговой войне Трампа

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что идет торговая, экономическая война, которая может перерасти в военное противостояние.

«Мы учитываем все конфликты. Мы видим, что конфликтность эта растет и будет расти, потому что это продолжение дипломатических, политических и экономических войн и противоречий. Идет торговая, экономическая война, она, не дай Бог, конечно, может перерасти в военное противостояние», - сказал президент в интервью МТРК «Мир».

Лукашенко также отметил, что напряжение между США и Китаем очень серьезное, даже взрывоопасное.

«Возьмите напряжение между США и Китаем - очень серьезное, я бы даже сказал, взрывоопасное. Благодаря китайцам это как-то удается купировать и держать это напряжение в рамках», - отметил президент.