USD 1.7000
EUR 1.8669
RUB 1.9776
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев и примирил Израиль с Турцией
Новость дня
Ильхам Алиев и примирил Израиль с Турцией

Лукашенко о торговой войне Трампа

20:38 1308

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что идет торговая, экономическая война, которая может перерасти в военное противостояние.

«Мы учитываем все конфликты. Мы видим, что конфликтность эта растет и будет расти, потому что это продолжение дипломатических, политических и экономических войн и противоречий. Идет торговая, экономическая война, она, не дай Бог, конечно, может перерасти в военное противостояние», - сказал президент в интервью МТРК «Мир».

Лукашенко также отметил, что напряжение между США и Китаем очень серьезное, даже взрывоопасное.

«Возьмите напряжение между США и Китаем - очень серьезное, я бы даже сказал, взрывоопасное. Благодаря китайцам это как-то удается купировать и держать это напряжение в рамках», - отметил президент.

Трамп скоро может поехать в Турцию
Трамп скоро может поехать в Турцию
22:25 660
После Трампа и Европа повернулась к Украине задом
После Трампа и Европа повернулась к Украине задом новый поворот
21:06 2780
Алиев посылает четкий сигнал Брюсселю
Алиев посылает четкий сигнал Брюсселю наш комментарий
17:25 4503
США хотят заработать на российской нефти
США хотят заработать на российской нефти
21:35 952
Пока Путин президент, ему Гаага не угрожает
Пока Путин президент, ему Гаага не угрожает
21:25 935
Американские нефтегиганты усиливаются в Азербайджане
Американские нефтегиганты усиливаются в Азербайджане мы спрашиваем, они отвечают
20:42 2431
Переговоры Израиля и Турции в Баку: Нетаньяху благодарит Алиева
Переговоры Израиля и Турции в Баку: Нетаньяху благодарит Алиева все еще актуально
16:48 11258
Россия готовится к масштабному наступлению в Украине
Россия готовится к масштабному наступлению в Украине
20:57 1820
Жизнь без будущего
Жизнь без будущего наш мир
20:13 2467
Азербайджанские военные промаршируют по Красной площади
Азербайджанские военные промаршируют по Красной площади
20:28 2549
Трамп – Алиеву: С нетерпением жду возможности работать с Вами
Трамп – Алиеву: С нетерпением жду возможности работать с Вами
17:56 5825

ЭТО ВАЖНО

Трамп скоро может поехать в Турцию
Трамп скоро может поехать в Турцию
22:25 660
После Трампа и Европа повернулась к Украине задом
После Трампа и Европа повернулась к Украине задом новый поворот
21:06 2780
Алиев посылает четкий сигнал Брюсселю
Алиев посылает четкий сигнал Брюсселю наш комментарий
17:25 4503
США хотят заработать на российской нефти
США хотят заработать на российской нефти
21:35 952
Пока Путин президент, ему Гаага не угрожает
Пока Путин президент, ему Гаага не угрожает
21:25 935
Американские нефтегиганты усиливаются в Азербайджане
Американские нефтегиганты усиливаются в Азербайджане мы спрашиваем, они отвечают
20:42 2431
Переговоры Израиля и Турции в Баку: Нетаньяху благодарит Алиева
Переговоры Израиля и Турции в Баку: Нетаньяху благодарит Алиева все еще актуально
16:48 11258
Россия готовится к масштабному наступлению в Украине
Россия готовится к масштабному наступлению в Украине
20:57 1820
Жизнь без будущего
Жизнь без будущего наш мир
20:13 2467
Азербайджанские военные промаршируют по Красной площади
Азербайджанские военные промаршируют по Красной площади
20:28 2549
Трамп – Алиеву: С нетерпением жду возможности работать с Вами
Трамп – Алиеву: С нетерпением жду возможности работать с Вами
17:56 5825
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться