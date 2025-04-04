Американские нефтегиганты усиливаются в Азербайджане

Развитие любого цивилизованного государства немыслимо без электроэнергии. Ну а в XXI веке, когда ее колоссальные объемы необходимы, в том числе для развития искусственного интеллекта, самым дешевым сырьем для производства энергии по-прежнему остается ископаемое топливо. И государства, обладающие нефтегазовыми запасами, пользуются этой возможностью. С приходом к власти в США нефтяного лоббиста Дональда Трампа мировой топливно-энергетический сектор (ТЭК) переживает новые времена. При этом речь не только о торговой войне Дональда Трампа против Си Цзиньпина, обрушившей цены на нефть, хотя президент США и не вводил никаких тарифов против топливно-экономического комплекса.

Речь идет о том, что, почувствовав вкус власти, администрация Трампа ввела против таких европейских компаний-гигантов, как BP, Shell, Eni, французская M&P и испанская Repsol, запрет на работу в территориальных морских углеводородных участках Венесуэлы. В связи с чем президент Николас Мадуро ввел в Венесуэле, благосостояние которой зависит исключительно от нефтяных доходов, чрезвычайное положение. Международные аналитики считают, что сильнейшая неопределенность на мировом нефтяном рынке, создаваемая сегодня Белым домом, направлена на снижение мировых цен на нефть до уровня 40-50 долларов за баррель, что позволит нефтегазовой отрасли США пережить период перебоев и параллельно залить мир своей нефтью. Эксперты ING считают, что рынок учитывает высокую вероятность рецессии мировой экономики, а потому, в случае усиления экономического противостояния между США и Китаем, страны ОПЕК+ могут приостановить намеченное на май увеличение поставок нефти на мировой рынок, чтобы «поддержать на плаву» приемлемые для производителей цены.

Лидер ОПЕК — Саудовская Аравия не заинтересована в низких ценах на нефть, поскольку это снижает ее доходы и угрожает реализации амбициозных многомиллиардных мегапроектов «Vision-2030». Скорее всего, в ближайшее время пройдут консультации между ОПЕК+ и США, Канадой и рядом других экспортеров «черного золота», не входящих в сделку по нефти. Обращает на себя внимание то, что полномочия США на так называемую «выдачу разрешений на работу в ТЭК» могут касаться любых недружественных Соединенным Штатам стран. А это значит, что любые компании в мире могут подвергнуться американским санкциям, как это произошло с Венесуэлой. В связи с чем возникает вопрос: рискует ли Азербайджан оказаться в списке тех, на кого распространяется американская заморозка проектов в ТЭК?

Во многом на этот вопрос вчера ответил президент Ильхам Алиев. «Нынешняя политика администрации президента США Дональда Трампа будет больше основываться на национальных интересах Америки, и я могу отметить, что очень прочные отношения с ними в настоящий момент важны для этого региона», — отметил 9 апреля глава государства, выступая в университете ADA на международном форуме «К новому миропорядку». Подчеркнув, что Азербайджан является экономически сильной страной, обладающей энергетическими ресурсами и армией, доказавшей свою силу на поле боя, президент Алиева заявил: «Поэтому мы можем быть очень важным партнером для Соединенных Штатов». Напомним, что в отношении Азербайджана торговые тарифы, введенные США, составили минимум — лишь 10 процентов. Более того, как стало известно редакции haqqin.az, американские компании хотят расширить сотрудничество с SOCAR и еще с осени 2024 года обсуждают соответствующие возможности. Так, компания Chevron позвала SOCAR в проект «Тамар» в израильской экономической зоне Средиземного моря, в котором является оператором и располагает 25 процентами. Как уже сообщалось, SOCAR вошла в проект «Тамар» с долей 10 процентов.