USD 1.7000
EUR 1.8669
RUB 1.9776
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев и примирил Израиль с Турцией
Новость дня
Ильхам Алиев и примирил Израиль с Турцией

Россия готовится к масштабному наступлению в Украине

20:57 1821

Российские войска могут активизировать наступательные действия на фронте в конце апреля и в мае. Приоритетным для них является Покровское направление. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Павел Палиса в интервью Reuters.

Он отметил, что ожидает активизации наступательных действий России в конце апреля и в мае.

По его мнению, россияне сосредоточат свое наступление на Покровске Донецкой области, но могут наступать и на восточные фронты в районе Купянска (Харьковская область) и Лимана (Донецкая область), а также на юго-восточные фронты в районе Запорожья и Новопавловки.

«Абсолютный приоритет, на мой взгляд, сейчас будет Покровское направление», - добавил заместитель главы ОП.

Напомним, на днях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия начала новое наступление на Харьковскую и Сумскую области.

Трамп скоро может поехать в Турцию
Трамп скоро может поехать в Турцию
22:25 663
После Трампа и Европа повернулась к Украине задом
После Трампа и Европа повернулась к Украине задом новый поворот
21:06 2785
Алиев посылает четкий сигнал Брюсселю
Алиев посылает четкий сигнал Брюсселю наш комментарий
17:25 4504
США хотят заработать на российской нефти
США хотят заработать на российской нефти
21:35 953
Пока Путин президент, ему Гаага не угрожает
Пока Путин президент, ему Гаага не угрожает
21:25 937
Американские нефтегиганты усиливаются в Азербайджане
Американские нефтегиганты усиливаются в Азербайджане мы спрашиваем, они отвечают
20:42 2434
Переговоры Израиля и Турции в Баку: Нетаньяху благодарит Алиева
Переговоры Израиля и Турции в Баку: Нетаньяху благодарит Алиева все еще актуально
16:48 11260
Россия готовится к масштабному наступлению в Украине
Россия готовится к масштабному наступлению в Украине
20:57 1822
Жизнь без будущего
Жизнь без будущего наш мир
20:13 2470
Азербайджанские военные промаршируют по Красной площади
Азербайджанские военные промаршируют по Красной площади
20:28 2551
Трамп – Алиеву: С нетерпением жду возможности работать с Вами
Трамп – Алиеву: С нетерпением жду возможности работать с Вами
17:56 5827

ЭТО ВАЖНО

Трамп скоро может поехать в Турцию
Трамп скоро может поехать в Турцию
22:25 663
После Трампа и Европа повернулась к Украине задом
После Трампа и Европа повернулась к Украине задом новый поворот
21:06 2785
Алиев посылает четкий сигнал Брюсселю
Алиев посылает четкий сигнал Брюсселю наш комментарий
17:25 4504
США хотят заработать на российской нефти
США хотят заработать на российской нефти
21:35 953
Пока Путин президент, ему Гаага не угрожает
Пока Путин президент, ему Гаага не угрожает
21:25 937
Американские нефтегиганты усиливаются в Азербайджане
Американские нефтегиганты усиливаются в Азербайджане мы спрашиваем, они отвечают
20:42 2434
Переговоры Израиля и Турции в Баку: Нетаньяху благодарит Алиева
Переговоры Израиля и Турции в Баку: Нетаньяху благодарит Алиева все еще актуально
16:48 11260
Россия готовится к масштабному наступлению в Украине
Россия готовится к масштабному наступлению в Украине
20:57 1822
Жизнь без будущего
Жизнь без будущего наш мир
20:13 2470
Азербайджанские военные промаршируют по Красной площади
Азербайджанские военные промаршируют по Красной площади
20:28 2551
Трамп – Алиеву: С нетерпением жду возможности работать с Вами
Трамп – Алиеву: С нетерпением жду возможности работать с Вами
17:56 5827
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться