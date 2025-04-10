Россия готовится к масштабному наступлению в Украине

Российские войска могут активизировать наступательные действия на фронте в конце апреля и в мае. Приоритетным для них является Покровское направление. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Павел Палиса в интервью Reuters.

Он отметил, что ожидает активизации наступательных действий России в конце апреля и в мае.

По его мнению, россияне сосредоточат свое наступление на Покровске Донецкой области, но могут наступать и на восточные фронты в районе Купянска (Харьковская область) и Лимана (Донецкая область), а также на юго-восточные фронты в районе Запорожья и Новопавловки.

«Абсолютный приоритет, на мой взгляд, сейчас будет Покровское направление», - добавил заместитель главы ОП.

Напомним, на днях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия начала новое наступление на Харьковскую и Сумскую области.