После Трампа и Европа повернулась к Украине задом

Европейский союз не будет продлевать действующие с весны 2022 года так называемые автономные торговые меры для Украины после 5 июня 2025 года и планирует вернуться к довоенным торговым условиям. Или обговорить новые. Таким образом, Киев больше не будет иметь односторонних торговых преференций, которые предусматривали приостановку действия импортных пошлин, квот и прочих торговых защитных мер в отношении украинской продукции. Отдельные ограничения, принятые для защиты европейских производителей и касавшиеся таких продуктов, как мясо птицы, яйца, мед и др., тоже утратят силу. Евросоюз при этом продолжит переговоры о том, чтобы дополнить имеющееся Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной от 2014 года положением о либерализации тарифов, вплоть до их возможного обнуления.

Решение, принятое ЕС после начала военных действий в 2022-м, носило прежде всего политический характер, имея целью поддержать Украину в ее сопротивлении России. Однако спустя три года это позволило полностью переориентировать украинский рынок на ЕС. Эта переориентация началась, впрочем, раньше, еще до войны. Так, доля ЕС в экспорте Украины начала расти еще до начала войны на фоне подписанного в 2014 году (после госпереворота и свержения Януковича) Соглашения об ассоциации. Если в 2012 году она составляла 24,9%, то в 2013 уже 26%, сравнявшись с долей России. В 2016 году — уже 37,1%, а в «предвоенном» 2021-м доля ЕС в общем экспорте Украины достигла 41%, что сделало ЕС крупнейшим торговым партнером Украины. Импорт из ЕС вырос с 16,4 млрд долларов в 2016 году до 23 млрд долларов в 2021 году. Накануне войны доля внешнеторговых операций Украины со странами СНГ (без России) упала до 15%. После 2022 года Украина еще сильнее втянулась в контуры европейского экономического пространства. Разумеется, опираясь при этом на огромную финансовую помощь ЕС (помимо военной). К концу 2023 года доля ЕС в товарообороте Украины превысила 56%, тогда как доля стран СНГ сократилась до всего 2,5%. В абсолютном выражении общий объем торговли товарами между ЕС и Украиной достиг 61,9 млрд евро в 2023 году (рост более чем в два раза за время действия Соглашения об ассоциации). Импорт ЕС из Украины составил 22,8 млрд евро, то есть налицо хронический дефицит у Украины даже при наличии торговых преференций. Основными статьями экспорта Украины в ЕС по стоимости являются зерновые (21,9% от общего объема экспорта), животные или растительные жиры и масла (9,2%), руды, шлак и зола (8,3%), масличные семена (8,2%), а также железо и сталь (7,9%). В 2023 году Украина оставалась третьим по величине источником импорта агропродовольственных товаров из ЕС по стоимости. Экспорт ЕС в Украину в 2023 году составил 39,1 млрд евро. Основными товарами экспорта ЕС в Украину являются минеральное топливо и минеральные масла (16,6% всего экспорта), которые раньше шли из РФ и Беларуси, автомобили (9,9%), машины (9,1%), электрооборудование (8,9%), а также оружие и боеприпасы (4,3%).

Многие военные поставки учитываются отдельно и осуществлялись по «внеторговым правилам». Хронический дефицит торговли Украины с ЕС наблюдается как раз с 2022 года. В конце 2024 года тенденция усугубилась, когда год к году экспорт из ЕС в Украину вырос на почти 17%, тогда как импорт лишь на 9,2%. Импорт железа и стали в ЕС из Украины так и вовсе сократился аж на 48% к концу прошлого года на фоне падения соответствующего производства в Украине. Для самого ЕС Украина при этом далеко не самый значимый торговый партнер: ее доля в импорте ЕС составила лишь 1,7% в 2024 году. Однако украинский «беспошлинный» импорт, прежде всего сельскохозяйственный, стал большой проблемой для европейских производителей. Уже в прошлом году продление «автономных мер для Украины» вызывало возражения ряда стран, прежде всего соседних с Украиной. Еврокомиссия была вынуждена пойти на определенные ограничения для поставок украинского зерна и других сельхозпродуктов в соседние страны: они должны были следовать через них транзитом. Под давлением ряда стран, в том числе Польши, Венгрии, Словакии и Франции, где сильно аграрное лобби, Еврокомиссия ввела также дополнительные защитные меры в отношении нескольких «чувствительных» товаров украинского сельскохозяйственного экспорта, включая сахар и мясо птицы. Всего под те или иные ограничения (квоты) уже сейчас попадают около 30 украинских агропродовольственных товаров. Киев, разумеется, хотел бы продления «автономных мер». Премьер Украины Денис Шмыгаль призывает продлить «автономный режим» по крайней мере до конца года, называя его «жизненно важным для экономики страны». По подсчетам самих украинских властей, прекращение действия текущих льготных условий может вылиться в сокращение экспорта Украины на 3,3 млрд евро, а ВВП сократить на 2,5%.