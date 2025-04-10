США отзывают визы иностранных студентов

Иностранные студенты в США сталкиваются с аннулированием американских виз как минимум в 22 штатах, при этом власти действуют без объяснения причин, сообщает телеканал NBC.

«Студенты из Калифорнии, Огайо и Северной Каролины теряют свои визы без объяснения причин, их забирают с улиц полицейские в штатском, и они оказываются под подозрением как террористы», — говорится в публикации.

Адвокаты предполагают, что наибольшие риски в этом процессе испытывают люди, которые ранее были задержаны, участвовали в протестах в поддержку палестинцев или публиковали определённые политические материалы в социальных сетях.

Студенты и учебные заведения выражают обеспокоенность из-за причин аннулирования виз, а также ставят под сомнение законность действий американских властей.

Ранее портал Axios сообщал, что студенческие визы сторонников ХАМАС в США будут аннулировать с помощью искусственного интеллекта.