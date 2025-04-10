Пока Путин президент, ему Гаага не угрожает

Специальный трибунал в Гааге, который Запад намерен создать для преследования за агрессию против Украины, не будет судить Владимира Путина заочно, пока он остается президентом.

Это же положение будет распространяться на премьер-министра России Михаила Мишустина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сообщили в беседе с Euronews два европейских чиновника, знакомых с процессом.

Судебное преследование этих высокопоставленных чиновников будет разрешено только в том случае, если обвиняемые будут физически присутствовать в зале суда, что маловероятно, учитывая, что Россия не признает вторжение в Украину преступным и решительно настроена против сотрудничества с Западом.

Такие условия изложены в проекте соглашения, которое обеспечит правовую основу для создания специального трибунала в рамках Совета Европы, правозащитной организации, базирующейся в Страсбурге. Эта организация не входит в состав Европейского союза, но блок принимает активное участие в процессе.