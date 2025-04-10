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США хотят заработать на российской нефти

21:35 954

Американские сенаторы представили в Конгресс законопроект, направленный на ужесточение контроля за соблюдением санкций против теневого флота России, который, согласно данным финского центра CREA, транспортирует около трёх четвертей всей экспортируемой из России нефти.

Как сообщает Reuters со ссылкой на текст документа, власти США смогут конфисковать нефть с судов, включённых в чёрные списки Министерства финансов. После этого сырье планируется реализовать, а полученные средства направить на сокращение государственного долга Соединённых Штатов.

Для реализации мер контроля предлагается учредить специальный фонд при Минфине США — Russian Sanctions Enforcement Fund — с финансированием в размере 150 миллионов долларов. По словам одного из инициаторов законопроекта, сенатора-республиканца Джони Эрнста, документ расширит возможности обмена разведданными и предоставит правоохранительным органам инструменты для борьбы с «нелегальными» схемами торговли нефтью.

«Этот закон не только пресечёт попытки Москвы обойти американское законодательство, но и позволит США использовать конфискованные ресурсы в своих интересах», — подчеркнул Эрнст.

По состоянию на конец января под американскими санкциями находились 200 танкеров, которые возили нефть из РФ в обход ограничений, включая ценовой потолок, который был установлен странами G7 на отметке 60 долларов за баррель. Самым масштабным стал санкционный пакет администрации Джо Байдена, введенный в последние дни его президентства.

Тогда под ограничения попали сразу 180 судов, которые, по данным S&P Global, обеспечивали около половины морского экспорта российской нефти — примерно 1,5 миллиона баррелей в сутки.

Одним из таких судов стал танкер Eventin под флагом Панамы, который в конце марта был задержан немецкими морскими службами. Груз нефти на его борту — порядка 100 тысяч тонн — был изъят.

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