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Шесть европейских стран готовы отправить войска в Украину

21:39 898

Шесть европейских стран заявили о готовности направить свои войска в Украину после заключения перемирия. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

«На данный момент около шести стран, в том числе Великобритания, Франция и страны Прибалтики, заявили, что готовы предоставить войска», — говорится в сообщении.

Как отмечает агентство, для большинства из примерно 30 стран, входящих в «коалицию желающих», ключевой проблемой остается неопределенность целей развертывания войск. Кроме того, среди европейских чиновников по-прежнему нет понимания того, будут ли готовы Соединенные Штаты поддерживать размещенную в Украине группировку.

Ранее о возможных форматах отправки войск в Украину рассказала глава европейской дипломатии Кая Каллас.

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