Трамп понял, что ошибся

Всего за 24 часа до объявленной Дональдом Трампом 90-дневной паузы на введение импортных пошлин против всех стран кроме Китая пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт объявила, что президент твердо привержен своему санкционному курсу. А о том, что он вроде бы собирается ввести мораторий, в администрации сказали, что это фейк. И вот теперь этот «фейк» стал реальностью. Что же произошло за 18 часов - со вторника по среду? Все и в США, и за их пределами привыкли к тому, что Трамп резко меняет свой курс - иногда в течение одного и того же дня. Но прежде это касалось лишь внутриамериканских дел. А здесь на кону стояла глобальная мировая экономика, которая вот–вот и свалилась бы в глубокую пропасть.

Трампа сравнивают с королем Канутом, который сначала правил Англией, а потом Данией и Норвегией. О нем ходит притча, что он поставил свой трон на берегу моря и приказывал приливу остановиться. И так продолжалось до тех пор, пока ноги короля не оказывались в воде. Вот так произошло и с Трампом. На него накатил прилив жесткой экономической реальности, противодействия американских сторонников и противников в мире, а также внутренние экономические и политические проблемы. Еще утром в среду советники Трампа высказывали полное одобрение тарифному курсу президента и были уверены — по крайней мере на словах, что все делается правильно. И это несмотря на провал фондовой биржи, которая за неделю потеряла 12 процентов своей стоимости. Как говорил один из чиновников Белого дома, Wall Street не понимала Main Street. То есть недовольная биржа не могла договориться с улицей местных предприятий и компаний финансовых услуг, которая поддерживала президента.

Но несколько часов спустя Трамп развернул курс на 180 градусов. Инсайдерские источники говорят, что это произошло после серии разговоров самого президента и его торговых советников с несколькими республиканскими законодателями. И те ему сказали: «Господин президент, ваши тарифы поставили США на грань острого финансового кризиса». Дональд Трамп задумался. По его словам, он и до консультаций с сенаторами размышлял о том, чтобы изменить курс последних дней, потому что многие в стране «задергались». И после объявления о приостановке пошлин на 90 дней биржевые индексы взмыли до небес. Король взял, король дал. И день объявления пошлин, который Трамп назвал «Днем освобождения» и день отказа от них стали «величайшими днями финансовой истории Америки». Тут же подскочили хитрые подхалимы. Когда Трамп приветствовал законодателей на лужайке Белого дома, к нему подскочил сенатор-республиканец Джон Баррассо и выразил свое безграничное восхищение. «Вы заставили рынки увидеть вашу гениальность», -сказал он. «Да, это почти на 7 процентных пунктов, никто об этом никогда раньше не слышал. Это будет рекорд», — скромно ответил Трамп. Однако дотошные блогеры тут же написали в социальных сетях, что индекс S&P 500 остается на 5.5 пунктов ниже, чем он был 2 апреля, когда Трамп объявил о пошлинах всему миру.

Как бы то ни было, рынок ценных бумаг просигнализировал, что инвесторы действительно «задергались», начав массово распродавать свои облигации. Обычно в момент падения индексов биржи многие инвесторы бегут покупать акции. Но в этот раз этого не случилось. Инвесторы, и американские, и зарубежные, тем самым выражали недоверие американскому правительству в том, что оно будет в состоянии восполнить их потери. Как пишет Washington Post, нечто подобное произошло в Великобритании в 2022 году, когда премьер–министр Лиз Трасс убедила инвесторов в условиях сильной инфляции, что она восполнит им потери. Но рынок продолжил обрушение, и Трасс была уволена, всего после семи недель у власти. В США реакция биржи была одним из факторов того, что Трамп поменял курс. Другим, по мнению авторитетных обозревателей, стала резкая реакция и готовность ответить контрмерами западноевропейских и азиатских партнеров. Тех, кто, как он сказал, буквально за сутки до этого «выстроились в очередь, чтобы поцеловать его зад». Он то ли по собственному разумению, то ли по подсказке советников вдруг пришел к выводу, что таким образом Америка бросает многие страны в объятия Китая. До этого в администрации надеялись, что такие государства, как Япония, Южная Корея и Тайвань, могут создать с США единый фронт против главного американского врага - Китая. Но с такими пошлинами попробуйте этого добиться. Пекин между тем быстро направил своих эмиссаров в Токио и Сеул, чтобы использовать эту ситуацию в своих интересах. А догадайтесь, в какую сторону двинется Вьетнам, на который были наложены 46-процентные пошлины.

И, наконец, одним из факторов стало растущее сопротивление тарифной политике Трампа со стороны Конгресса. Более десяти конгрессменов-республиканцев объявили о том, что они готовы подписать петицию, которая предоставила бы Капитолию право отменить пошлины Трампа. Используя большинство в палате сторонников Трампа, деятельность этой группы оппозиционеров была блокирована. Однако им на помощь пришли коллеги из Сената, где также обнаружились «слуги народа», категорически не согласные с односторонними и ничем не оправданными пошлинами. «Как я всегда предупреждал, пошлины являются плохой политикой, а торговая война с нашими партнерами бьет прежде всего по нашим труженикам», - заявил в прошлом лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл. Макконнелл уже довольно давно встал в ряды противников Трампа. Но в последние дни к нему присоединились сенаторы, считающиеся преданными сторонниками президента. Среди них сенатор от Техаса Тэд Крус. Он предупреждает о том, что «День освобождения» Дональда Трампа приведет к «кровавой бане» на промежуточных выборах 2026 года. «Если эти пошлины сохранятся долгое время, и они будут сопровождаться ответными мерами, это разрушит рабочие места у нас дома и нанесет непоправимый ущерб американской экономике», - говорит Крус.