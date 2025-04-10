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Ильхам Алиев и примирил Израиль с Турцией
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Ильхам Алиев и примирил Израиль с Турцией

Трамп о сроках возможного соглашения по Украине

21:57 845

Соединенные Штаты рассчитывают довольно скоро выйти на договоренности с Россией и Украиной. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«Мы надеемся, что сумеем сравнительно скоро заключить сделку с Россией и Украиной, чтобы положить конец военным действиям», - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Ранее американский лидер заявил, что Россия, США и Украина близки к договоренностям. Однако он подчеркнул, что в течение последней недели ситуация несколько ухудшилась из-за того, что участились бомбардировки.

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