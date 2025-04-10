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США перебросили войска в Панаму

22:20 561

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска были переброшены в Панаму. Он отметил, что речь идет о большом количестве военных, не приведя точных данных.

«Мы перебросили много войск в Панаму и заполнили некоторые области, которые у нас были раньше», — заявил американский лидер.

При этом американский лидер выразил уверенность в том, что ситуация находится под очень хорошим контролем.

Ранее сообщалось, что соединенные Штаты и Панама подписали рамочное соглашение о приоритетном и бесплатном проходе американских военных кораблей по Панамскому каналу.

До этого глава Пентагона Пит Хегсет сообщал, что приоритетом для Соединенных Штатов является защита своих национальных интересов и обеспечение свободного доступа к Панамскому каналу.

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