Трамп скоро может поехать в Турцию

Президент США Дональд Трамп может посетить несколько стран Ближнего Востока и Турцию в течение мая, сообщила в соцсети Х журналист CNN Алейна Трин со ссылкой на источник в Белом доме.

«Трамп рассматривает возможность посетить Турцию в рамках своей поездки на Ближний Восток в следующем месяце, после остановок в Саудовской Аравии, Катаре и ОАЭ», - написала Трин.

Ранее в Белом доме сообщили, что Трамп в мае посетит Саудовскую Аравию. Сам президент отмечал, что намеревается также посетить Катар, «возможно, еще пару других стран».

О точных датах визитов не сообщалось.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшее время встретится со своим американским коллегой.