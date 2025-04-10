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Неожиданное решение посла США в Украине

обновлено 23:02
23:02 674

Госдепартамент США подтвердил предстоящую отставку посла в Украине Бриджит Бринк.

Cоответствующее заявление сделала на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Тэмми Брюс.

«Да, она возвращается домой. Она отлично показала себя, и мы желаем ей всего наилучшего», - сказала Брюс в ответ на просьбу подтвердить предстоящую отставку Бринк.

*** 22:38

Посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк думает о досрочной отставке, сообщили CBS News и Reuters со ссылкой на трех собеседников.

Отмечается, что Бриджит Бринк, которая работает послом в Украине с 2022 года, якобы планирует досрочно подать заявление об отставке.

По словам одного американского чиновника, ее отставка вызвана «необычным сочетанием» личных и политических проблем, включая решение Дональда Трампа разогнать Агентство США по международному развитию (USAID).

Как отмечает CBS News, согласно внутренним протоколам США, Бринк определена как «должность без сопровождения», то есть американским дипломатам запрещено привозить с собой семьи, как это бывает обычно. Таким образом, Бринк уже давно живет вдали от семьи.

Источники издания сообщили, что посол пока не делала никаких официальных шагов, но начала «прощальные звонки» коллегам.

Также сообщается, что госсекретарь Марко Рубио намеревался оставить Бринк на посту посла в Украине и отклонил ее первое заявление об отставке, которое все американские послы формально подают после смены президента США.

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