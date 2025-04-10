Америка проверяет настрой Ирана

Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф 12 апреля встретится с высокопоставленным представителем Ирана. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

«В субботу впервые за долгое время состоятся прямые переговоры посланника Уиткоффа с высокопоставленным лидером Ирана», — сказал американский чиновник. В Вашингтоне надеются, что эта встреча приведет к миру, подчеркнул Рубио.

В свою очередь руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс заявила на брифинге, что предстоящая встреча делегаций США и Ирана в Омане может стать хорошим началом, чтобы проверить серьезность настроя Тегерана.

«Это хороший первый шаг, чтобы узнать, настроены ли иранцы серьезно», — сказала она.