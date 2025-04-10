Прогноз по нефти ухудшается

Министерство энергетики США резко понизило прогноз по спотовой цене Brent на 2025 год с 74,2 доллара до 67,87 доллара. Об этом говорится в пресс-релизе Управления по энергетической информации (EIA), которое входит в структуру Минэнерго США. Ведомство завершило анализ и прогноз для этого отчета 7 апреля, более поздние экономические и геополитические факторы не учитывались.

«В результате мы прогнозируем, что средняя цена на нефть марки Brent составит 68 долларов за баррель в 2025 году и упадет в среднем до 61 доллара за баррель в 2026 году. Эти цены на 6 долларов и 7 долларов за баррель соответственно ниже, чем в предыдущем (мартовском) прогнозе. Прогноз отражает большую неопределенность в отношении роста мирового спроса на нефть, а также потенциального увеличения поставок со стороны ОПЕК+ в ближайшие месяцы», — говорится на сайте EIA.

Как отмечает министерство, прогноз основан на текущих рыночных условиях, на который в начале апреля в основном повлияла торговая война США и Китая, а также планы ОПЕК+ по увеличению добычи нефти в мае текущего года. Дополнительную неопределенность в отношении цен на нефть создают также существующие санкции в отношении России, Ирана и Венесуэлы, подчеркивает ведомство.

По последним опубликованным данным EIA на 7 апреля, средняя спотовая цена нефти марки Brent составила 66,13 доллара за баррель. А июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE 10 апреля дешевели на 4,09% = до 62,91 доллара за баррель.