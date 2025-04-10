США намерены ликвидировать иранскую ядерную программу

«Цель, которую мы преследуем в отношениях с Ираном, заключается в том, чтобы иранская ядерная программа исчезла. Лучший способ добиться этого - переговоры. Но, конечно, для этого потребуются некоторые рычаги влияния», - сказал министр на пресс-конференции в Абу-Даби.

По его словам, американская администрация опасается, что Иран может разработать собственное ядерное оружие, которое будет угрожать безопасности как Ближнего Востока, так и всего мира. «Это необходимо предотвратить», - добавил Райт.

7 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что направил верховному лидеру Ирана Али Хаменеи послание с предложением провести переговоры по ядерной программе. Тегеран отказался от прямого диалога с американской стороной, но допустил продолжение переговоров через посредников. 30 марта Трамп заявил, что через две недели введет дополнительные пошлины в отношении Ирана, если переговоры по ядерной программе не дадут результатов, а также пригрозил военными действиями против исламской республики в случае полного отказа от сделки.