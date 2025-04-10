США намерены ликвидировать иранскую ядерную программу
Вашингтон считает, что иранская ядерная программа должна быть ликвидирована. Американская администрация будет добиваться этой цели дипломатическим путем, используя «некоторые рычаги влияния», заявил министр энергетики США Крис Райт.
«Цель, которую мы преследуем в отношениях с Ираном, заключается в том, чтобы иранская ядерная программа исчезла. Лучший способ добиться этого - переговоры. Но, конечно, для этого потребуются некоторые рычаги влияния», - сказал министр на пресс-конференции в Абу-Даби.
По его словам, американская администрация опасается, что Иран может разработать собственное ядерное оружие, которое будет угрожать безопасности как Ближнего Востока, так и всего мира. «Это необходимо предотвратить», - добавил Райт.
7 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что направил верховному лидеру Ирана Али Хаменеи послание с предложением провести переговоры по ядерной программе. Тегеран отказался от прямого диалога с американской стороной, но допустил продолжение переговоров через посредников. 30 марта Трамп заявил, что через две недели введет дополнительные пошлины в отношении Ирана, если переговоры по ядерной программе не дадут результатов, а также пригрозил военными действиями против исламской республики в случае полного отказа от сделки.