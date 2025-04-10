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Трамп захотел сделки с Китаем

10 апреля 2025, 23:33 1159

Соединенные Штаты хотели бы заключить торговую сделку с Китаем и уверены, что смогут поладить. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на заседании своего кабинета.

«Посмотрим, как пойдут дела с Китаем. Мы бы хотели заключить сделку», - заявил Трамп, выразив мнение, что США при его администрации «приводят [отношения с КНР] в форму». «Я уверен, что мы отлично поладим. Я очень уважаю председателя [КНР] Си [Цзиньпина], он уже долгое время является моим другом, и я считаю, что мы сможем выработать что-то, что будет очень хорошо для обеих наших стран», - отметил глава Белого дома.

Ранее Дональд Трамп увеличил пошлины на китайские товары до 145%, обвинив Пекин в «пренебрежении к правилам мирового рынка» из-за отказа отменить ответные тарифы на американскую продукцию.

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