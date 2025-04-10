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Пекин нашел новый рынок для китайских электромобилей

10 апреля 2025, 23:53 1385

Европейский союз и Китай договорились рассмотреть возможность введения минимальных цен на электромобили китайского производства. Они могут заменить тарифы, которые ЕС ввел на электрокары в прошлом году, сообщает Reuters.

Переговоры по ценам на электромобили уже начались. Комиссар ЕС по вопросам торговли Марош Шефчович в течение последних 24 часов провел разговор с министром торговли Китая Ван Вентао. В ходе него стороны согласились рассмотреть введение минимальных цен, отметил представитель Еврокомиссии.

В заявлении Министерства торговли Китая говорится, что переговоры должны начаться «немедленно».

Ранее Шефчович отмечал, что любые минимальные цены должны быть такими же эффективными и подконтрольными, как и тарифы ЕС.

ЕС повысил тарифы на электромобили китайского производства до 45,3% в октябре прошлого года. В то же время Брюссель и Пекин начали обсуждать возможность отмены этих тарифов в случае обязательств по минимальным ценам на импортируемые автомобили.

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